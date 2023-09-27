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Giriş Tarihi: 27.9.2023 13:24

Konya'da mesaj attığı kadının sevgilisini öldürmüştü! Verilen ceza belli oldu

Konya'da mesaj attığı kadının sevgilisi Doğan Kart'ı (24) çıkan kavgada bıçaklayarak öldüren tutuklu Mevlüt Beyde (20), 'Kasten öldürme' suçundan hâksiz tahrik indirimiyle 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Beyde’ye Kart'ın arkadaşı Hüseyin Özden'i (22) de bıçakladığı gerekçesiyle 7 yıl 2 ay hapis verildi. Olaya yardım ettikleri belirtilen tutuksuz 4 sanık da 3,5 aydan 11 yıla kadar hapis cezaları aldı.

DHA
Konya’da mesaj attığı kadının sevgilisini öldürmüştü! Verilen ceza belli oldu

Olay, 8 Mayıs 2022 tarihinde Çumra ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 73604'üncü Sokak'ta meydana geldi. Doğan Kart, arkadaşı Hüseyin Özden ile gezdiği sırada sokakta, kız arkadaşının cep telefonuna mesaj gönderen Mevlüt Beyde ile karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışma, Kart'ın arkadaşı Özden ile Beyde'nin yanındaki kuzeni Mevlüt Sami Eroğlu, arkadaşları Mustafa Akif Mısral ve Abidin Alperen Karadaş'nın dahil olmasıyla kavgaya dönüştü. Mevlüt Beyde, bıçakla Doğan Kart ve Hüseyin Özden'e saldırdı. Beyde de kavga sırasında aldığı darbeler ile başından yaralandı.



İhbarla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Göğsünden yaralanan Kart, ambulansla kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Karnından yaralanan Özden ile başından yaralanan Beyde tedavilerinin ardından taburcu oldu. Polis, Mevlüt Beyde ile olaya karışan Mevlüt Sami Eroğlu, Mustafa Akif Mısral, Abidin Alperen Karadaş ve Hüseyin Özden'i gözaltına aldı. Şüphelilerden Beyde tutuklandı, diğer 4 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

'BÖYLE OLSUN İSTEMEZDİM'
Konya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde haklarında dava açılan 5 kişi, son kez hakim karşısına çıktı. Tutuklu Mevlüt Beyde savunmasında "Böyle olsun istemezdim, tahliyemi talep ediyorum" dedi. Diğer sanıklar da pişman olduklarını belirtip, beraatlerini istedi.
Mahkeme heyeti Beyde'yi 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ardından suçun 'Haksız tahrik' altında işlendiğini kanaat getirerek, mahkemedeki iyi halini de göz önünde bulunduran mahkeme, bu cezayı, 11 yıl 8 aya indirdi. Heyet, Beyde'ye ayrıca Hüseyin Özden'i yaraladığı için de 'Kasten yaralama' suçundan 7 yıl 2 ay cezası verdi. Olaya karıştığı belirtilen sanıklardan Mevlüt Sami Eroğlu 11 yıl 1 ay, Hüseyin Özden 6 yıl, Mustafa Akif Mısral 5,5 ay, Alperen Karadaş 3,5 ay hapis cezası aldı.

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Konya'da mesaj attığı kadının sevgilisini öldürmüştü! Verilen ceza belli oldu
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