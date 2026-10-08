Konya’da minibüs ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı!

Kazada servis aracında bulunan 8 çocuk ile otomobil sürücüsü olmak üzere toplam 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza mahalline çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.