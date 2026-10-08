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Giriş Tarihi: 08.10.2026 18:47

Konya’da minibüs ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı!

Konya'da rehabilitasyon merkezinin servis minibüsü ile otomobil çarpıştı. Meydana gelen kaza sonrası 8’i çocuk olmak üzere 9 kişi yaralandı.

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İHA İHA Yaşam
Konya’da minibüs ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı!
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Kaza, merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi Keşmir Sokak ile Güzelçiçek Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Güzelçiçek Sokak'tan çıkış yapan S.K. yönetimindeki bir rehabilitasyon merkezine ait servis minibüsü, Keşmir Sokak'tan seyir halinde olan R.Y. idaresindeki otomobille çarpıştı.

Kazada servis aracında bulunan 8 çocuk ile otomobil sürücüsü olmak üzere toplam 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza mahalline çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından araçlar kaza mahallinden çekici marifetiyle kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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#KONYA

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Konya’da minibüs ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı!
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