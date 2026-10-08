Konya’da minibüs ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı!

Kaza, merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi Keşmir Sokak ile Güzelçiçek Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Güzelçiçek Sokak'tan çıkış yapan S.K. yönetimindeki bir rehabilitasyon merkezine ait servis minibüsü, Keşmir Sokak'tan seyir halinde olan R.Y. idaresindeki otomobille çarpıştı.
Kazada servis aracında bulunan 8 çocuk ile otomobil sürücüsü olmak üzere toplam 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza mahalline çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.