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Giriş Tarihi: 28.9.2023 16:27 Son Güncelleme: 28.9.2023 16:34

Konya’da orman yangını! Helikopter müdahale ediyor

Konya'nın Hadim ilçesinde meyve bahçesinde çıkan yangın, ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına helikopterlerde havadan müdahale ediyor.

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Konya’da orman yangını! Helikopter müdahale ediyor

Konya'nın Hadim ilçesi Küplüce Mahallesi'nde meyve bahçesinde çıkan yangın rüzgarında etkisiyle ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, arazözler, su tankerleri, iş makineleri sevk edildi. Yangının daha da büyümemesi için bölgeye helikopterde sevk edildi. Yangına hem karadan hem de havadan müdahale ediliyor.

Konya AKOM'dan yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi: "Hadim ilçesi Küplüce Mahallesi'nde meyve bahçesinde başlayan yangın, ormanlık alana sıçradı. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerimizin yanı sıra yangına havadan da müdahale edilmektedir" denildi.

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Konya’da orman yangını! Helikopter müdahale ediyor
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