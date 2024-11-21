Konya’da oto galeride silahlı saldırı: 1 ölü

Olay, saat 20.30 sıralarında Merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Türkerler Sokak'ta bulunan bir oto galeride meydana geldi. İddiaya göre, iş yeri sahibi Muhammed Paytar, dükkanda oturduğu esnada kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle saldırıya uğradı. Paytar, ağır yalanırken şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Beyhekim Devlet Hastanesine kaldıran Paytar, burada doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Polis, olay yerinden kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için başlattı.

AYNI İŞ YERİNDE 6 AY ÖNCE DE BİR KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

Öte yandan Paytar'ın yaralandığı aynı iş yerinde geçen 15 Mayıs günü Necati Şadi Kılıç isimli mimar da husumetlisi tarafından vurularak öldürülmüştü