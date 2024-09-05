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Giriş Tarihi: 5.9.2024 17:03 Son Güncelleme: 5.9.2024 17:34

Konya’da polise silahlı saldırı: 2 polis yaralı

Konya’da durdurulan araçtaki şüpheliler polise ateş açtı. Saldırıda iki polis memuru yaralanırken, kaçan şüpheleri yakalama çalışmaları sürüyor.

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Konya’da polise silahlı saldırı: 2 polis yaralı

Konya'nın Merkez Selçuklu İlçesi Fırat Caddesinde saat 16.15 sıralarında kısa süre önce çalındığı belirtilen bir aracı gören polis ekipleri aracı takibe başladı. Yeni İstanbul Caddesinde bir süre devam eden takip sonrasında araç durduruldu. Şüpheliler araçtan iner inmez polislere ateş açtı. Açılan ateş sonucu 2 polis memuru yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Yaralı polis memurları ilk müdahalelerinin ardından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis memurlarının hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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Konya’da polise silahlı saldırı: 2 polis yaralı
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