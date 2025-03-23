Konya’da provokatif eylemlerde bulunan 16 kişi gözaltına alındı

CHP lideri Özgür Özel'in sokağa çıkın çağrısı üzerine akşam saatlerinde kent merkezinde toplanan bir grup, yürüyüşlerini gerçekleştirdikten sonra olaysız bir şekilde dağıldı. Ancak yürüyüşün ardından bir grup, izinsiz şekilde tekrar yürüyüş yapmak istedi.
Polis, yaptıklarının suç olduğunu ve dağılmaları gerektiği yönünde gruba uyarılarda bulundu. Buna rağmen provakatif grup hiçbir uyarıyı dikkate almayıp, yürüyüşlerini sürdürmeye devam edince polis ekipleri müdahalede bulundu. Müdahale sırasında bir polis memuru hafif şekilde yaralanırken, kamu düzenini bozmaya çalışan 16 kişi gözaltına alındı.