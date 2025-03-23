Konya’da provokatif eylemlerde bulunan 16 kişi gözaltına alındı

Polis, yaptıklarının suç olduğunu ve dağılmaları gerektiği yönünde gruba uyarılarda bulundu. Buna rağmen provakatif grup hiçbir uyarıyı dikkate almayıp, yürüyüşlerini sürdürmeye devam edince polis ekipleri müdahalede bulundu. Müdahale sırasında bir polis memuru hafif şekilde yaralanırken, kamu düzenini bozmaya çalışan 16 kişi gözaltına alındı.