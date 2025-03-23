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Giriş Tarihi: 23.3.2025 00:46 Son Güncelleme: 23.3.2025 04:39

Konya’da provokatif eylemlerde bulunan 16 kişi gözaltına alındı

Konya’da tüm uyarılara rağmen provokatif eylemlerde bulunan 16 kişi gözaltına alındı. Eylemcilerin müdahalesi sonucu 1 polis memurunun hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Konya’da provokatif eylemlerde bulunan 16 kişi gözaltına alındı

CHP lideri Özgür Özel'in sokağa çıkın çağrısı üzerine akşam saatlerinde kent merkezinde toplanan bir grup, yürüyüşlerini gerçekleştirdikten sonra olaysız bir şekilde dağıldı. Ancak yürüyüşün ardından bir grup, izinsiz şekilde tekrar yürüyüş yapmak istedi.

Polis, yaptıklarının suç olduğunu ve dağılmaları gerektiği yönünde gruba uyarılarda bulundu. Buna rağmen provakatif grup hiçbir uyarıyı dikkate almayıp, yürüyüşlerini sürdürmeye devam edince polis ekipleri müdahalede bulundu. Müdahale sırasında bir polis memuru hafif şekilde yaralanırken, kamu düzenini bozmaya çalışan 16 kişi gözaltına alındı.

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Konya’da provokatif eylemlerde bulunan 16 kişi gözaltına alındı
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