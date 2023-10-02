Haberler Yaşam Haberleri Konya’da şağanak yağış etkili oldu! Dereler taştı, samanlığı su bastı
Giriş Tarihi: 2.10.2023 14:40 Son Güncelleme: 2.10.2023 14:47

Konya’da şağanak yağış etkili oldu! Dereler taştı, samanlığı su bastı

Konya'da dün akşam saatlerinde başlayan sağanak 3 ilçede etkili oldu. Bazı tarım arazileri su altında kalırken, bir samanlık, bir ev ve alt geçidi su bastı.

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Konya’da şağanak yağış etkili oldu! Dereler taştı, samanlığı su bastı

Konya'da dün akşam saatlerinde başlayan sağanak Kulu, Cihanbeyli ve Ereğli ilçesinde etkili oldu. Kulu ilçesindeki sağanak Canımana Mahallesi'nde etkisini gösterdi. Dere yatağının taşması nedeniyle oluşan selde mahalledeki bazı tarım arazileri su altında kaldı, çevresindeki ahır ve ağıllar zarar gördü.

Cihanbeyli ilçesinde şidetli sağanak etkili oldu. Sağanak nedeniyle oluşan sel nedeniyle bir samanlık su altında kaldı. Sağanak yağış Ereğli ilçesinde de etkili oldu. Sağanak nedeniyle bir ev ile altgeçidi su bastı. Ekipler, 3 ilçede zarar gören yerlerdeki suların tahliye etti.

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Konya’da şağanak yağış etkili oldu! Dereler taştı, samanlığı su bastı
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