Konya’da soba zehirlenmesi: Eski belediye başkanı hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, ilçenin Karacadağ Mahallesi'nde yaşayan Hızır Özkan (81) ve eşi Elife Özkan (63) kendisinden bir süredir haber alamayan komşuları tarafından evde baygın halde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve ambulans sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalede Hızır Özkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Durumu ağır olan Elife Özkan ambulansla kaldırıldığı Kulu Devlet Hastanesi'ndeki müdahale sonrası sevk edildiği Konya Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

İncelemelerin ardından hayatını kaybeden Hızır Özkan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü.

Olayda yaşamını yitiren Hızır Özkan'ın 1989-1999 yılları arasında Karacadağ Belediye Başkanlığı, 10 yıl da muhtarlık yaptığı öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.