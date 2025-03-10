Konya’da taksici Eren’in ölümünde yeni gelişme! Cani için istenen ceza açıklandı!

Konya Teknik Üniversitesi Mobilya ve Dekorasyon Bölümü 2. sınıf öğrencisi olan İbrahim Eren Peker, okul masraflarını karşılamak için taksicilik yapıyordu. 12 Aralık gecesi, Bosna Hersek Mahallesi'nden aldığı Özbek asıllı bir kadın müşteriyi istediği yere bırakmak üzere yola çıktı. Ancak trafikte yaşadığı tartışma, onun hayatına mal oldu.
Peker, yol verme meselesi nedeniyle tartıştığı Muzaffer Tekelioğlu tarafından bıçaklandı. Olayın ardından Tekelioğlu ile kaçmasına yardım eden sevgilisi Dilek Karabacak (37), Muammer Büyüksarıkulak (35) ve Mikail Karakuş (20) tutuklanırken, zanlının kardeşi Mustafa Tekelioğlu (23) tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
"KARŞILIKLI BIÇAK KULLANILMIŞ"
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, olayın detaylarına yer verildi. Buna göre;İbrahim Eren Peker, trafikte yaşadığı tartışma sonrası aracını Tekelioğlu'nun önüne kırarak durdurdu.Taksi şoförü, araçtan inerek küfürler eşliğinde tartışmaya girdi ve ikili arasında yumruklaşma yaşandı.Peker, elindeki "kelebek" olarak tabir edilen bıçakla Tekelioğlu'nu sol göz kapağından hafif yaraladı.Daha sonra aracına dönen Peker, Tekelioğlu'nun da aracından aldığı bıçakla saldırısına uğradı.Tekelioğlu, Peker'i ticari taksinin içinde defalarca bıçakladı.Ağır yaralanan genç taksici, kaçmaya çalışırken yolun karşısına geçti ancak yere yığıldı.
TANIK İFADELERİ OLAYI AYDINLATTI!
Olay sırasında takside müşteri olarak bulunan Özbek kadın Dilafruz Mirsaatova, yaşananları şöyle anlattı:
"Genç şoför beni evimden aldı ve istediğim yere götürüyordu. Trafikte gri renkli bir araç vardı ve bu araç yol vermiyordu. Şoför kornaya bastı ama sürücü şerit değiştirmedi. Daha sonra şoför, aracı sağından geçerek önünü kesti ve durdurdu. Taksi şoförü sinirlenerek küfür etti ve araçtan indi. Ben onu durdurmaya çalıştım ama dinlemedi. Araç sürücüsüyle yumruklaşmaya başladılar."
Savcılığın incelediği güvenlik kamera görüntüleri ve tanık beyanlarına göre, olayın karşılıklı bıçak kullanımına dönüştüğü ve cinayetin bu şekilde işlendiği belirlendi.
SANIKLARA HAPİS CEZASI TALEBİ!
Savcılık soruşturmasının tamamlanmasıyla birlikte, Muzaffer Tekelioğlu hakkında "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Öte yandan, sanığın kaçmasına yardım eden sevgilisi Dilek Karabacak, kardeşi Mustafa Tekelioğlu ve iki arkadaşı hakkında ise "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istendi. Olayla ilgili dava, Konya Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.