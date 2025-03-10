Konya’da taksici Eren’in ölümünde yeni gelişme! Cani için istenen ceza açıklandı!

Konya Teknik Üniversitesi Mobilya ve Dekorasyon Bölümü 2. sınıf öğrencisi olan İbrahim Eren Peker, okul masraflarını karşılamak için taksicilik yapıyordu. 12 Aralık gecesi, Bosna Hersek Mahallesi'nden aldığı Özbek asıllı bir kadın müşteriyi istediği yere bırakmak üzere yola çıktı. Ancak trafikte yaşadığı tartışma, onun hayatına mal oldu.

Peker, yol verme meselesi nedeniyle tartıştığı Muzaffer Tekelioğlu tarafından bıçaklandı. Olayın ardından Tekelioğlu ile kaçmasına yardım eden sevgilisi Dilek Karabacak (37), Muammer Büyüksarıkulak (35) ve Mikail Karakuş (20) tutuklanırken, zanlının kardeşi Mustafa Tekelioğlu (23) tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.