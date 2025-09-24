Konya’da ’terör örgütüne bulaştınız’ yalanı: 1 milyon 650 bin lira dolandırdılar!

Edinilen bilgiye göre, Karatay ilçesinde yaşayan bir vatandaş, kendisini 'Hakan komiser' olarak tanıtan şüpheliye toplam 950 bin TL değerindeki para ve ziynet eşyası dolu çantayı elden teslim etti. Şüphelinin kimlik bilgilerinin terör örgütünce kullanıldığını söyleyerek para talep ettiği öğrenildi. Zanlı kayıplara karışırken Ereğli'de ikamet eden başka bir vatandaş da aynı yöntemle 700 bin TL dolandırıldı.