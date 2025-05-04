Konya’da vahşet: Eve gireceği sırada sırtından vuruldu!

Olay, Konya'nın Selçuklu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa A.'ya (42) evine gireceği sırada S.A. tarafından ateş açıldı. Kurşunların hedefi olan Mustafa A. sırtından vurularak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.