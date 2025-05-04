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Giriş Tarihi: 4.5.2025 01:42

Konya’da vahşet: Eve gireceği sırada sırtından vuruldu!

Konya'da meydana gelen olayda, 42 yaşındaki Mustafa A., isimli şahıs eve gireceği sırada silahlı saldırıya uğradı. Sırtından yaralanan Mustafa A., hastaneye kaldırılırken, kaçan şüpheli için arama çalışması başlatıldı.

İHA
Konya’da vahşet: Eve gireceği sırada sırtından vuruldu!

Olay, Konya'nın Selçuklu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa A.'ya (42) evine gireceği sırada S.A. tarafından ateş açıldı. Kurşunların hedefi olan Mustafa A. sırtından vurularak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayı gerçekleştiren şüpheli S.A., 16 BGD 433 plakalı otomobille kaçarken, polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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Konya’da vahşet: Eve gireceği sırada sırtından vuruldu!
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