Haberler Yaşam Haberleri Konya'da vahşet! Evin bahçesinde toprağa gömülü kadın cesedi bulundu!
Giriş Tarihi: 12.9.2024 00:03

Konya'da vahşet! Evin bahçesinde toprağa gömülü kadın cesedi bulundu!

Konya'da ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri belirtilen adrese gittiklerinde kan donduran manzarayla karşılaştı. Evin bahçesinde toprağa gömülü kadın cesedine ulaşıldı.

İHA
Konya’da vahşet! Evin bahçesinde toprağa gömülü kadın cesedi bulundu!

Olay, merkez Karatay ilçesi Nakipoğlu Mahallesi Hacı Hasanbaş Caddesi üzerinde müstakil bir evin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri evin bahçesinde Ç.E. isimli kadının cesedini toprağa gömülü vaziyette buldu.

Kadının cesedi gömüldüğü yerden çıkartılarak, Konya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili yabancı uyruklu 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyette işlemleri devam eden zanlıların cinayeti itiraf ettikleri öğrenildi.
Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Konya'da vahşet! Evin bahçesinde toprağa gömülü kadın cesedi bulundu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA