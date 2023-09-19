Konya’da vahşet! Kocasını uykusunda öldürdü!

Eve giden sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Ahmet Kalkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kalkan'ın cansız bedeni evde yapılan incelemenin ardından Karapınar Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, zanlı S.K. polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

