Konya’da vahşet! Öldürdüğü eşini karakola götürdü

Olay, 18:00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesinde bulunan Hüsamettin Çelebi Parkı civarında meydana geldi. Park etrafındaki vatandaşlar araç sürücüsünün yanında bulunan kadını defalarca bıçaklayarak bölgeden ayrıldığı yönünde ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Sürücü Bekir Durmaz kısa süre sonra aracıyla birlikte Özalkent polis merkezinin önüne geldi. Polisler yapılan kontroller sonucu Durmaz'ın eşi Elif Durmaz'ın vücudunun çeşitli yerlerinden ve boyun bölgesinden bıçakla yaralandığını belirledi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri talihsiz kadının hayatını kaybettiğini tespit etti.