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Giriş Tarihi: 21.8.2024 19:28 Son Güncelleme: 21.8.2024 19:55

Konya’da vahşet! Öldürdüğü eşini karakola götürdü

Konya’da Bekir Durmaz (53) kendisini aldattığını ileri sürdüğü eşi Elif Durmaz’ı (37) bıçaklayıp otomobiliyle polis merkezine götürdü.Talihsiz kadın hayatını kaybederken cani koca gözaltına alındı.

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Konya’da vahşet! Öldürdüğü eşini karakola götürdü

Olay, 18:00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesinde bulunan Hüsamettin Çelebi Parkı civarında meydana geldi. Park etrafındaki vatandaşlar araç sürücüsünün yanında bulunan kadını defalarca bıçaklayarak bölgeden ayrıldığı yönünde ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Sürücü Bekir Durmaz kısa süre sonra aracıyla birlikte Özalkent polis merkezinin önüne geldi. Polisler yapılan kontroller sonucu Durmaz'ın eşi Elif Durmaz'ın vücudunun çeşitli yerlerinden ve boyun bölgesinden bıçakla yaralandığını belirledi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri talihsiz kadının hayatını kaybettiğini tespit etti.

Eşini bıçaklarken elinden yaralandığı öğrenilen katil zanlısı ise tedavisinin ardından gözaltına alındı. Bekir Durmaz'ın ilk ifadesinde eşinin kendisini aldattığını ve bu nedenle çıkan tartışma sonucu olayı gerçekleştirdiğini söylediği iddia edildi. Soruşturma sürüyor.

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Konya’da vahşet! Öldürdüğü eşini karakola götürdü
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