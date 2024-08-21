Konya’da vahşet! Öldürdüğü eşini karakola götürdü

Eşini bıçaklarken elinden yaralandığı öğrenilen katil zanlısı ise tedavisinin ardından gözaltına alındı. Bekir Durmaz'ın ilk ifadesinde eşinin kendisini aldattığını ve bu nedenle çıkan tartışma sonucu olayı gerçekleştirdiğini söylediği iddia edildi. Soruşturma sürüyor.