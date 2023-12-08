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Giriş Tarihi: 9.12.2023

Konya’da ‘Vuslat Vakti’

Şeb-i Arus Törenleri ‘Vuslat Vakti’ temasıyla başladı. Devlet sanatçısı Ahmet Özhan, 1981’den bu yana aralıksız olarak 43’üncü kez törenlerde sahne aldı

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Konya’da ‘Vuslat Vakti’
Hz. Mevlana'nın 750'nci Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri, önceki gün başladı. Bu yıl 'Vuslat Vakti' temasıyla tüm insanlığı kucaklamayı hedefleyen törenlerin vazgeçilmezlerinden biri olan sanatçı Ahmet Özhan da 43. kez Mevlana dostlarıyla buluştu. Şeb-i Arus'un vazgeçilmesi Özhan, dinleyenleri mest etti. Törenler boyunca Türk tasavvuf musikisinden eserler seslendiren Özhan, 1981'den bu yana Konya'daki ihtifallerde hanende olarak yer alıyor. Özhan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu eşliğinde Genel Sanat Yönetmeni Mehmet İhsan Özer'in yönetiminde, 11 gün boyunca 15 konser verecek. Ahmet Özhan'ın bu yıl yine en büyük burukluğu ise 55 yıldır 'ağabey' diye hitap ettiği ancak geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Türk düşünce hayatının önemli isimlerinden yazar, hukukçu, mutasavvıf Ömer Tuğrul İnançer'in olmayışı oldu. Karagümrük'teki Pir Nurettin Cerrahi Tekkesi'nin son postnişini Ömer Tuğrul İnançer, törenlerde Mevlana dostları ile Mesnevi sohbetleri yapıyordu.



ARKADAŞLARI EMİR İÇİN SEMA DÖNECEK
Konya'da motosiklet kazasında yaşamını yitiren semazen Emir Kağan Bektaş (14) unutulmadı. Emir Kağan'ın aynı yaştaki semazen arkadaşları, "Çok sevdiğimiz bir arkadaşımızdı. Hepimiz çok üzgünüz. Onu hep güzel hatırlayacağız. Bu yıl yine onunla birlikte sema edeceğiz" dedi.

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