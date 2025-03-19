Konya’da yarın okullar tatil mi? 20 Mart Konya’da okul var mı yok mu? Kar yağışı etkili oluyor!

Konya'da bugün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kentteki olumsuz hava şartları ulaşımda aksamalara neden oluyor. Sıcaklıklar 20 derece birden düşerken öğrenciler ve veliler "Konya'da yarın okullar tatil mi?" sorusuna yanıt arıyor. Peki; 20 Mart Periembe yarın okul var mı yok mu? İşte, konu ile ilgili son dakika gelişmeleri.
20 MART 2025 YARIN KONYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Konya'da devam eden kar yağışı nedeniyle, özellikle ulaşımda yaşanan sıkıntılar eğitimin aksamasına neden olabiliyor. Öğrenciler ve veliler, Konya Valiliği'nin yapacağı açıklamaları bekliyor.
Konya'da 20 Mart 2025 tarihinde okulların tatil olup olmadığına dair şu ana kadar resmi bir duyuru yapılmadı. Valilikten kar tatili açıklaması gelmesi halinde haberimiz güncellenecek.