Konya’da yarın okullar tatil mi? 20 Mart Konya’da okul var mı yok mu? Kar yağışı etkili oluyor!

Konya'da bugün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kentteki olumsuz hava şartları ulaşımda aksamalara neden oluyor. Sıcaklıklar 20 derece birden düşerken öğrenciler ve veliler "Konya'da yarın okullar tatil mi?" sorusuna yanıt arıyor. Peki; 20 Mart Periembe yarın okul var mı yok mu? İşte, konu ile ilgili son dakika gelişmeleri.