Haberler Yaşam Haberleri Konya'da yarın okullar tatil mi? 20 Mart Konya'da okul var mı yok mu? Kar yağışı etkili oluyor!
Giriş Tarihi: 19.3.2025 16:21 Son Güncelleme: 19.3.2025 16:21

Konya'da yarın okullar tatil mi? 20 Mart Konya'da okul var mı yok mu? Kar yağışı etkili oluyor!

Konya'da bu hafta hava sıcaklıklarının aniden düşmesinin ardından kar yağışı etkili olmaya başladı. Yoğun kar yağışı, ulaşımda aksamalara yol açarken, olumsuz hava koşulları nedeniyle öğrenciler ve veliler, 20 Mart 2025 Perşembe günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Öğrenciler ve veliler, Konya Valiliği'nin yapacağı açıklamaları takip ediyor. Peki, Konya'da yarın okullar tatil mi? 20 Mart Konya'da okul var mı yok mu? İşte, detaylar.

Konya’da yarın okullar tatil mi? 20 Mart Konya’da okul var mı yok mu? Kar yağışı etkili oluyor!

Konya'da bugün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kentteki olumsuz hava şartları ulaşımda aksamalara neden oluyor. Sıcaklıklar 20 derece birden düşerken öğrenciler ve veliler "Konya'da yarın okullar tatil mi?" sorusuna yanıt arıyor. Peki; 20 Mart Periembe yarın okul var mı yok mu? İşte, konu ile ilgili son dakika gelişmeleri.

20 MART 2025 YARIN KONYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Konya'da devam eden kar yağışı nedeniyle, özellikle ulaşımda yaşanan sıkıntılar eğitimin aksamasına neden olabiliyor. Öğrenciler ve veliler, Konya Valiliği'nin yapacağı açıklamaları bekliyor.

Konya'da 20 Mart 2025 tarihinde okulların tatil olup olmadığına dair şu ana kadar resmi bir duyuru yapılmadı. Valilikten kar tatili açıklaması gelmesi halinde haberimiz güncellenecek.

O İLÇEDE EĞİTİME KAR ENGELİ!

Ilgın ilçesinde ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime 19 Mart Çarşamba 1 gün ara verildiği bildirildi.

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Konya'da yarın okullar tatil mi? 20 Mart Konya'da okul var mı yok mu? Kar yağışı etkili oluyor!
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