Konya’da yıkılma tehlikesi olan iki bina boşaltıldı!

"EVE GELDİĞİMDE İNANILMAZ YARIKLAR GÖRDÜM"



Boşaltılan binanın birinci katındaki dairenin sahibi Halil İbrahim Erdal, 2 yıl önce aldığı evden kiracı çıkınca evi kontrole gittiğini belirterek, şunları kaydetti: "Evi 2 yıl önce aldığımda böyle bir şey yoktu. Eve geldiğimde inanılmaz yarıklar gördüm. Yetkililere haber verdim. Tehlike olduğunu arz ettim. İncelediler. Yan bloktakiler de böyle bir sorun yaşamış. O binaya da baktılar. Binaların zemininde çatlaklar olduğunu ve kullanılamayacağını söylediler."