Konya’da yılın ilk bebeği Sümeyye Nur oldu

Yasemin ve Özgür Ata çiftinin 6'ncı çocukları Sümeyye Nur, Konya'da bu yılın ilk bebeği oldu. Normal doğumla 3 kilo 650 gram ağırlığında 00.02'de dünyaya merhaba diyen küçük Sümeyye'nin ilk ziyaretçisi ise İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı oldu.

Çataklı aileye hayırlı olsun diyerek, çeşitli hediyeler takdim etti. Çataklı'ya ziyaretinde Konya Valisi Vahdettin Özkan, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç ile Konya protokolü eşlik etti.

'ÇOK MUTLUYUZ'

Ata ailesi çok mutlu olduğunu belirterek şunları söyledi: "6'ncı çocuğumuzu kucağımıza aldık. Bir de yılın ilk bebeği olması bizi ayrıca mutlu etti. Kızımızın ilk adına bizimle ilgilenen hemşire hanımın ismini verdik. İnşallah bahtı güzel olur. Vatanımıza milletimize hayırlı bir evlat olur" dedi.