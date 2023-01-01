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Giriş Tarihi: 1.1.2023 00:32

Konya’da yılın ilk bebeği Sümeyye Nur oldu

Konya’da yeni yılın ilk bebeği Ata ailesinin kızları Sümeyye Nur oldu. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, aileye hayırlı olsun ziyaretinde bulunup, çeşitli hediyeler takdim etti. 6’ncı çocuklarını kucaklarına almanın mutluluğunu yaşayan Ata ailesi, “Allah bahtını güzel eylesin. Çok mutluyuz. Yeni yılın ilk bebeği olmamızda bizi ayrıca mutlu etti” dedi.

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Konya’da yılın ilk bebeği Sümeyye Nur oldu

Yasemin ve Özgür Ata çiftinin 6'ncı çocukları Sümeyye Nur, Konya'da bu yılın ilk bebeği oldu. Normal doğumla 3 kilo 650 gram ağırlığında 00.02'de dünyaya merhaba diyen küçük Sümeyye'nin ilk ziyaretçisi ise İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı oldu.

Çataklı aileye hayırlı olsun diyerek, çeşitli hediyeler takdim etti. Çataklı'ya ziyaretinde Konya Valisi Vahdettin Özkan, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç ile Konya protokolü eşlik etti.

'ÇOK MUTLUYUZ'

Ata ailesi çok mutlu olduğunu belirterek şunları söyledi: "6'ncı çocuğumuzu kucağımıza aldık. Bir de yılın ilk bebeği olması bizi ayrıca mutlu etti. Kızımızın ilk adına bizimle ilgilenen hemşire hanımın ismini verdik. İnşallah bahtı güzel olur. Vatanımıza milletimize hayırlı bir evlat olur" dedi.

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Konya’da yılın ilk bebeği Sümeyye Nur oldu
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