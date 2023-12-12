Haberler Yaşam Haberleri Konya'da zehir tacirlerine operasyon
Giriş Tarihi: 12.12.2023 11:19

Konya'da zehir tacirlerine operasyon

Konya'nın Ereğli ilçesinde piyasaya uyuşturucu sürdüğü tespit edilen 2 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

İHA
Konya’da zehir tacirlerine operasyon

Edinilen bilgiye göre, Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, piyasaya uyuşturucu süren ve sokak satıcılarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu çerçevede, piyasaya uyuşturucu sürdükleri tespit edilen 2 şüpheli tespit edilerek adreslerine operasyon düzenlendi. Şüphelilerin ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 11 bin 144 adet uyuşturucu hap ve bir miktar esrar ele geçirildi.

Olayın ardından gözaltına alınan şüpheliler S.S. ve İ.G. hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal Ve Ticareti Suçu" ve "Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak" suçlarından adli işlem başlatıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi resmen açıkladı! Tüm maçlar süresiz olarak ertelendi...
SON DAKİKA: AK Parti, Faruk Koca'yı ihraç istemiyle disipline sevk etti
Siyonist lobi üniversitelere savaş açtı! ABD'li ünlü yahudi profesör isyan etti: Kirli paranızı alın ve defolun!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
İYİ Parti'den istifa eden Adnan Beker: Benden para istediler vermedim!
CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan, Yığılca'yı "yobazlıkla" itham etti
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Halil Umut Meler'e saldırıya kınama
Özel mi, ABD’li Sanders mi solcu?
Petrol denizi
Virüs uyarısı
ARKADAŞINA GÖNDER
Konya'da zehir tacirlerine operasyon
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA