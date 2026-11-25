

Bayram Duran

"1 MİLYON TL DEĞERİNDE SENEDİ ZORLA İMZALATTILAR"

Olayla ilgili yeni ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı. Fatih Pullukçu'nun olaydan 1 hafta kadar Önce Duran'ın evine gelerek kendisinden uyuşturucu satmasını istediğini, bunun üzerine polis merkezine gidip şikayetçi olduğu, bunu öğrenen Duran'dan kendisine ve ailesine yönelik ölüm tehditleri aldığını, 19 Kasım günü şikayetini geri çektiğini ancak Duran ve yanında bulunan arkadaşlarının kendisini köye götürüp, darp ettiğini, bu anları da videoya aldıklarını, 1 milyon TL değerinde senedi zorla imzalattıklarını, olay nedeniyle hastaneye gidip tedavi olduğunu, kaburgalarında kırık olduğunu ileri sürdü. Pullukçu olay anını ise şu sözlerle anlattı: "Köydeki berberde tıraş oluyordum. Onun dükkanı da yan taraftaymış. Beni görünce kafasını salladı. Ben de araçta bulunan tüfeği alıp ateş ettim. O an ne olduğunu hatırlamıyorum"