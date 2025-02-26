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Giriş Tarihi: 26.2.2025 18:10

Konya’daki kovalamacada bir polisin ölümüne sebep olmuştu: O sürücü tutuklandı!

Konya'da polis ekipleri ile ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü arasında kovalamaca yaşandı. Ters şeritte devam eden kovalamacada ekip aracı seyir halindeki tırla çarpıştı. Kazada bir polis memuru şehit olurken, 2 polis de yaralandı. Öte yandan kaçan sürücü kıskıvrak yakalanarak tutuklandı.

İHA
Konya’daki kovalamacada bir polisin ölümüne sebep olmuştu: O sürücü tutuklandı!

Konya'da, dün saat 17.45 sıralarında merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Saadet Caddesi üzerinde polis ekipleri dur ihtarına uymayan sürücünün kullandığı otomobili takip etmeye başladı.

Ters istikametten kaçan otomobili takip eden polis aracının Okyar Caddesi istikametinden gelen tır ile çarpışması sonucu polis memuru Onur Şirin (37) şehit olurken, polis memurları O.D. ve H.S. yaralandı.

Ekip aracı ile çarpışan tırın sürücüsü A.K. (43) ile olay yerinden kaçtıktan sonra Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanan otomobil sürücüsü Sinan K. (33) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sinan K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, tır sürücüsü A.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Konya’daki kovalamacada bir polisin ölümüne sebep olmuştu: O sürücü tutuklandı!
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