Konya’dan Afrika’ya ramazan sevinci

Konya Tarihi Bedesten Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Afrika'da ihtiyaç sahibi çocukları ramazan ayında da unutmadı. Dernek, hayırseverlerin desteği ile birçok ülkede iftar sofraları kurdu. Şehitlerin adına Afrika'da su kuyuları açtıklarını da ifade eden Dernek Başkanı Abdullah Dölek, "Bizim burada karnımız tokken onları orada aç bırakamazdık. Her gün yüzlerce kişiye iftar sofraları kurup, yemeklerini veriyoruz. Zaten bölge halkı Türk bayrağını gördükleri zaman o gün karınlarını doyuracaklarını biliyorlar. Bizde ülkemizi en iyi şekilde temsil ediyoruz" dedi. Tarihi Bedesten Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Afrika'nın birçok bölgesinde şehitlerinin adının verildiği su kuyuları açıyor. Benin, Çad, Kamerun gibi ülkelerde ihtiyaç sahibi aileler ve çocukları da unutmuyor. Bu ramazan ayında da bölge halkının iftar yemeği yine dernek tarafından karşılanıyor.