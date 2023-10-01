Konyalı Lamborghini, “Kürşat”a büyük ilgi

Bilimsel çalışmaları ve hayata geçirdiği projeleri ile örnek olan Selçuk Üniversitesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan Milli Teknoloji Hamlesi ve Türkiye Yüzyılı vizyonuna da önemli katkılar sunuyor. Teknoloji Fakültesi öğrencilerinin hazırladığı "Kürşat" isimli hidromobil araç, TEKNOFEST İzmir'de büyük ilgi görüyor. Araçla fotoğraf çektirmek isteyen ziyaretçiler sıra bekliyor. Aracı İtalya'nın dünyaca ünlü spor otomobil markası Lamborghini'ye benzetiyorlar. Vatandaşlar, stant görevlilerine 'Bu araç Lamborghini mi?' diye soruyorlar.

Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Hakan Terzioğlu, SABAH'a açıklamalarda bulundu. Bugüne kadar bir tanesi elektromobil, 2 tanesi hidromobil olmak üzere öğrencileriyle beraber 3 araç yaptıklarını söyleyen Terzioğlu, "Hidrojen hem çevre kirliliği anlamında daha pozitif, hem de ağırlık anlamında da batarya sistemine göre daha hafif oluyor. Hidrojenin böyle avantajları var" dedi.

TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE

Terzioğlu, "Tam bağımsız bir Türkiye diyoruz. Biz bu doğrultuda hareket ediyoruz. Biz buna duyarsız kalamadık. Selçuk Üniversitesi olarak elimizi taşın altına koyduk. Milli teknoloji hamlesini benimseyen, alanında uzman olan, ekip ruhu içinde hareket eden, kendine güvenen mühendis nesiller yetiştirmek istiyoruz. Bu işin TEKNOFEST'le ivme kazandığını biliyoruz. Gençlerimiz de buna duyarsız kalmıyorlar" dedi.