Konyalı Lamborghini, “Kürşat”a büyük ilgi

Bilimsel çalışmaları ve hayata geçirdiği projeleri ile örnek olan Selçuk Üniversitesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan Milli Teknoloji Hamlesi ve Türkiye Yüzyılı vizyonuna da önemli katkılar sunuyor. Teknoloji Fakültesi öğrencilerinin hazırladığı "Kürşat" isimli hidromobil araç, TEKNOFEST İzmir'de büyük ilgi görüyor. Araçla fotoğraf çektirmek isteyen ziyaretçiler sıra bekliyor. Aracı İtalya'nın dünyaca ünlü spor otomobil markası Lamborghini'ye benzetiyorlar. Vatandaşlar, stant görevlilerine 'Bu araç Lamborghini mi?' diye soruyorlar.
Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Hakan Terzioğlu, SABAH'a açıklamalarda bulundu. Bugüne kadar bir tanesi elektromobil, 2 tanesi hidromobil olmak üzere öğrencileriyle beraber 3 araç yaptıklarını söyleyen Terzioğlu, "Hidrojen hem çevre kirliliği anlamında daha pozitif, hem de ağırlık anlamında da batarya sistemine göre daha hafif oluyor. Hidrojenin böyle avantajları var" dedi.
TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE
Terzioğlu, "Tam bağımsız bir Türkiye diyoruz. Biz bu doğrultuda hareket ediyoruz. Biz buna duyarsız kalamadık. Selçuk Üniversitesi olarak elimizi taşın altına koyduk. Milli teknoloji hamlesini benimseyen, alanında uzman olan, ekip ruhu içinde hareket eden, kendine güvenen mühendis nesiller yetiştirmek istiyoruz. Bu işin TEKNOFEST'le ivme kazandığını biliyoruz. Gençlerimiz de buna duyarsız kalmıyorlar" dedi.
KÜRŞAT İSİMLİ ARACI 15 ÖĞRENCİMİZ HAZIRLADI
Kürşat isimli aracın hidromobil kategorisinde yer aldığını anlatan Terzioğlu, "15 makine, elektrik ve elektronik mühendisi öğrencilerimizden oluşan bir ekibin yaptığı bir araç. Öğrencilerimiz motorundan, bataryasından enerji yönetimin sistemine kadar kendileri tasarladılar. Analiz ettiler ve yaptılar. Yazılım ve donanım kısmına da yerli ve milli diyebiliriz" dedi.
REKTÖRÜMÜZÜN DESTEĞİYLE HAYALİMİZİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRDÜK
Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy'un ve üniversitenin desteğiyle hayallerini gerçeğe dönüştürdüklerini vurgulayan Hakan Terzioğlu, "Dışarıdan bir sponsora destek duymadan üniversitenin kaynaklarıyla gerçekleştirdik. Aracımız çok sportif. Dikkat çekiyor. Ziyaretçiler 'bu araç Lamborghini mi?' diye soruyorlar. Fotoğraf çektirmek isteyenler oluyor" dedi.
70 KM HIZA ULAŞABİLİYOR
Günümüzde hidrojen teknolojisinin büyük önem taşıdığını, geliştirdikleri aracın maksimum 70 kilometre hıza ulaşıp mevcut batarya sistemiyle 1 saatlik sürüş gerçekleştirebildiğini ifade eden Terzioğlu, "Aracımız, sıkıştırılmış hidrojenin elektrik enerjisine dönüştürülmesi ve batarya ile çalışan bir sistem üzerine kurulu. Kullanılan motor 3 kW gücünde olup tasarımıyla, analiziyle tamamen yerli ve milli bir özelliğe sahip." diye konuştu.
ÖĞRENCİLER GECE GÜNDÜZ ÇALIŞTI
Öğrencilerin, aracı hazırlamak için gece gündüz demeden Otomotiv Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinde çalıştığını aktaran Terzioğlu, "Selçuk Üniversitesi olarak Türkiye Yüzyılı'nda aktif olarak yer alacak, özgüvenli, takım ruhuna sahip, teknik donanımı üst seviyede mühendislerin yetişmesine gayret ediyoruz. Ülkesine, vatanına, milletine hizmet eden bir nesil yetiştirme noktasında aldığımız sorumluluğu sonuna kadar yerine getirmek için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.