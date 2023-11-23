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Giriş Tarihi: 23.11.2023 13:25 Son Güncelleme: 23.11.2023 13:30

Kopan kaya parçası, evin balkonuna girdi

Erzurum’da dağdan kopan dev kaya parçası evin balkonuna girdi. Gece vakti büyük bir korkuyla uyanan 5 kişilik aile ölümden döndü.

Ayşe Nur ERDOĞDU Ayşe Nur ERDOĞDU
Kopan kaya parçası, evin balkonuna girdi

Erzurum'un Oltu ilçesinin Çengelli Mahallesi'nde önceki gece yaşanan sağanaktan sonra kopan büyük kaya, Mahalle Muhtarı Bünyamin Yeşilyurt'un evine çarptı. Yeşilyurt eşi ve beş çocuğu gece saat 02.30 sularında büyük bir gürültü uyandı. Hane sakinleri, deprem olduğunu sanarak dışarı koştuklarında evin balkon kısmında büyük bir kaya gördü.

"DEPREM OLUYOR SANDIK"

Çengelli Mahallesi Muhtarı Bünyamin Yeşilyurt, "Dün gece 02.30 sularıydı, korkunç bir gürültü ile uyandık. Uyandığımızda deprem oluyor sandık. Çocuklarımı hemen uyandırarak kapıya koştuk. Kapı önünde yamaçtan kopup evimize gelen kayayı gördük. Bu kaya balkonumuza çarparak durdu, mahallemizde de aynı sıkıntıları çeken vatandaşlarımız mevcut. Bütün evlerde kaya gelme tehlikesi var" dedi.

"EVLERİMİZİN TAŞINMASINI İSTİYORUZ"

Bünyamin Yeşilyurt'un eşi Esengül Yeşilyurt (45), "Gece saat 02.30'da deprem oldu sandık. Büyük bir gürültü ile ev sallandı. Çocuklarla birlikte dışarı çıktık, evin önünde büyük bir taş vardı" diye konuştu.

Bünyamin Yeşilyurt'un annesi Necmiye Yeşilyurt (72), "Evlerimizi bir an önce buradan kaldırıp başka yere taşımalarını istiyoruz. Dün gece korkudan gözlerimi yummadım ben" dedi.

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Kopan kaya parçası, evin balkonuna girdi
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