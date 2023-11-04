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Giriş Tarihi: 4.11.2023 11:14 Son Güncelleme: 4.11.2023 11:28

Köpeğe çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

Adana’nın Kozan ilçesinde, köpeğe çarpıp kontrolden çıkarak takla atan otomobildeki 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Köpeğe çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde, köpeğe çarpıp kontrolden çıkarak takla atan otomobildeki 1 kişi yaşamını yitirdi, 1'i çocuk 2 kişi de yaralandı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Kaza, saat 20.00 sıralarında ilçe girişinde meydana geldi. Fatih Çündü (39) yönetimindeki otomobil, önce yola aniden çıkan köpeğe, sonra da kaldırıma çarparak takla attı. Kazada sürücü ile otomobildeki Mustafa Açık (62) ve Muhammet Emre Çündü (11) yaralanırken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Mustafa Açık, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Köpeğe çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
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