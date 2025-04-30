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Giriş Tarihi: 30.4.2025 17:50

Köpeğe çarpmamak için yan yattı: 3 yaralı!

Amasya'da meydana gelen olayda, Metin T., yönetimindeki otomobil kavşakta önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek, yan yattı. Olayda 3 kişi yaralanırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA
Köpeğe çarpmamak için yan yattı: 3 yaralı!

Kaza, Amasya'da meydana geldi. Metin T., yönetimindeki otomobil, kavşakta önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek dönel kavşağa çarpıp yol üzerinde yan yattı. Kazada, sürücü ile beraber otomobilde bulunan Ali P. Ve Meryem P., yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Köpeğe çarpmamak için yan yattı: 3 yaralı!
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