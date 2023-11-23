Köpeğinin saldırısına uğrayan Cansu Yeğin takipçilerini korkuttu

Makyaj ve güzellik videoları ile tanınan Cansu Yeğin, 8 yıldır birlikte olduğu köpeği tarafından saldırıya uğradı. Güzellik ve makyaj videoları ile tanınan Cansu Yeğin, geniş bir takipçi kitlesine sahip. Yeğin, Instagram hesabını aktif kullanan ve yaşamından kesitleri takipçileri ile paylaşan sosyal medya fenomenlerinden. Eğlenceli içerikleriyle dikkat çeken Cansu Yeğin, bu sefer takipçileri ile üzücü bir haber paylaştı. Yeğin, hikayesinde yaralı bir fotoğrafını paylaşarak köpeği tarafından saldırıya uğradığını açıkladı. Köpeğine oldukça düşkün olan Cansu Yeğin'in "Boss" için açtığı bir TikTok hesabı var.

"Tek seçenek bu"

Yüzü gözü yara içinde fotoğrafıyla takipçilerini endişelendiren ünlü influencer, yaşadıkları hakkında yaptığı açıklamada, "Şu an 8 yaşında olan bebekliğinden beri benimle olan köpeğimin saldırısına uğradım. Hepimiz için çok zor bir gündü. Öldüresiye saldırdı ciddi yaralar aldım. Ömür boyu da yüzümde benimle kalacaklar. Çok şükür diyoruz çünkü zor kurtuldum. Çağlar yanımda olup müdahale etmeseydi yaşıyor olur muydum bilmiyorum. Çok çok üzgünüm. Cinsinden karakterinden gergin olan Cane corso cinsi koruma köpeği. Beni tanıyanlar iyi bilir bebekliğinden beri ona güzel bir hayat yaşatmaya çalıştım. Canımdan çok sevdim 8 yıl boyunca şiddet göstermedim, sesimi dahi yükseltmedim. Herkese ne kadar saldırgan gelse de o benim koynumda büyüttüğüm bebeğimdi her zaman da öyle kalacak. Saldırdığında sadece burnunu öpmüştüm, bu ilk vukuatı değil ama bu derece ilk defa oldu. Boss'u durumunu takip edebileceğim sağlıklı yaşayacağı, mutlu olacağı bir yere vermek durumundayız. Tek seçenek bu görünüyor. Ne yapacağımı bilmiyorum toparladığımda bu konuda daha bilgili kişilerden yardım isteyeceğim."dedi.

Armağan Yılmaz-SABAH