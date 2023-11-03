Köpek eğitmeni müşterisini öldürdü

Mersin'debir veteriner kliniğinde köpek eğitmeni olarak çalışan 25 yaşındaki G.Ö., alacak verecek nedeniyle tartıştığı müşterisini pompalı tüfekle öldürdü. Olay, 31 Ekim günü merkez Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, köpek eğitmeni G.Ö. (25) ile köpeğiyle ilgili kendisinden hizmet alan müşterisi Mehmet Bozdoğan (39) arasında alacak verecek nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından G.Ö. pompalı tüfekle Mehmet Bozdoğan'a ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Mehmet Bozdoğan kurtarılamadı. Polis, olay yerinden kaçan G.Ö.'nün yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.