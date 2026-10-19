Köpek havlaması mahalleyi karıştırdı

İstanbul Pendik'te bir sitede komşular arasında çıkan köpek havlaması tartışması, ailelerin de katılmasıyla büyük bir kavgaya dönüştü. Yenişehir Mahallesi'nde 22 Ağustos Cumartesi günü saat 19.35 sıralarında meydana gelen olayda, Fatih Ç. ile Ferdi Ö. arasında evcil hayvan gürültüsü nedeniyle sözlü tartışma başladı.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTILAR

Tartışmanın kısa sürede büyümesi ve taraf yakınlarının da arbedeye dahil olması üzerine site adeta savaş alanına döndü. Taşlı ve sopalı kavgada 3 kişi darp edilerek başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, hayati tehlikesi bulunmayan yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Olayda Fatih Ç.'nin 3, Ferdi Ö.'nün 19 ve Nejla Ö.'nün 13 suç kaydı olduğu tespit edildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri olaya karışan şüphelileri gözaltına aldı. Fatih Ç. ve Ferdi Ö., 23 Ağustos'ta sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından "kasten yaralama" ve "konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından tutuklandı.