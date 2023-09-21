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Giriş Tarihi: 21.9.2023 14:28 Son Güncelleme: 21.9.2023 15:16

Köpek kovalayan bisikletli adamı hastanelik etti

Sakarya’da meydana gelen olayda sokak köpeği tarafından kovalanan bisikletli çocuk, kaldırımda kaçarken yolda yürüyen Selim Pırıltı’ya çarptı. Kaburgasında 5 kırık ve ciğerinde yırtılma tespit edilen Pırıltı, şimdi o çocuğun ailesini arıyor.

Hüseyin CUMALI Hüseyin CUMALI
Köpek kovalayan bisikletli adamı hastanelik etti

Adapazarı İlçesi'nin Atatürk Bulvarı üzerinde 4 Eylül günü sabah saat 07.30 sırasında sokak köpeği tarafından kovalanan bisikletli çocuk, kaldırımda köpekten kaçmak için hızla ilerlerken o sırada kaldırımda yürüyen 46 yaşındaki Selim Pırıltı'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle Pırıltı yere düşerken başını ve vücudunu trafik ışığının direğine çarparak yaralandı. Kaldırıldığı hastanede yapılan müdahale sonucunda Pırıltı'nın kaburgası 5 yerinden kırılırken, ciğerinde de yırtılma meydana geldiği tespit edildi.

4 gün önce bir ecza deposunda işe giren ve yaşadığı talihsiz kaza sebebiyle de 17 gündür işe gidemeyen Selim Pırıltı, kaza sonrası çocuğun ailesiyle iletişim kuramadığını ve zor durumda kaldığını belirti. Talihsiz kaza sonrasında hastanede tedavi gören Pırıltı, "Olay 4 Eylül 2023 tarihinde meydana geldi. Sokak köpeği bisikletli çocuğu kovalıyordu. Köpekten kaçan bisikletli çocuk hızla bana çarptı. Çarpmanın etkisiyle o an yere düşüp trafik ışığının direğe savruldum" dedi.

Pırıltı, "Çarpmanın şiddetiyle kaburgam 5 yerinden kırıldı, ciğerim yırtıldı. Çocuk ben ambulansa binmeden önce bana ailesini aradı ama ben onlarla hiçbir diyalog kurmadım. Gelmediler, görüşmediler. Kimseye ulaşamadım. Mağdurum, 17 günden beri çalışamıyorum. Şikayetçiyim" dedi. Güvenlik kameralarına ulaşan polis şimdi çocuğun ailesini arıyor.

Köpek kovalayan bisikletli adamı hastanelik etti

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Köpek kovalayan bisikletli adamı hastanelik etti
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