Köpek manevrası bir aileyı yok etti

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde Ahmet Taha Öğretici yönetimindeki otomobil, önüne çıkan sokak köpeğine çarpmamak için manevra yapınca kontrolden çıktı. Şarampole devrilen otomobildeki Tülay Öğretici (48) ile oğulları Emirhan (15) ve Ahmet Taha yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Tülay Öğretici ile oğlu Emirhan, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Ahmet Taha Öğretici'nin ise tedavisinin sürdüğü, hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Yurdun çeşitli illerinde ise 4 kişi sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.İstanbul Gaziosmanpaşa'da çalıştığı dükkândan çıkan Gamze Turan sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Bacağından yaralanan Turan hemen hastaneye giderek aşı oldu. Köpeğin aynı bölgede daha öncede birçok kişiye saldırdığı öğrenildi.Antalya'da bir sokak köpeği, kendisini beslemek isteyen bir çocuğun elini ısırdı. Elinden yaralanan çocuk, hızla olay yerinden kaçtı. Olay anı bir işyerinin güvenlik kameralarına yansırken vatandaşlar sokak köpekleri sorununa çözüm bulunmasını istedi.Kocaeli'nin merkez İzmit ilçesinde dün sabah motosikletiyle Anıtpark Meydanı'ndan geçen Halil Alkan, yerde yatan bir köpeğin aniden saldırısına uğradı. Başıboş köpeğin bacağından ısırdığı Alkan'ı, çevredeki vatandaşlar kurtardı. Tedavi olmak üzere hastaneye giden Alkan, kendisinden önce aynı yerde 2 kişinin daha aynı köpeğin saldırısına uğradığını öğrendi.Bursa'da sabah erken saatlerde işe gitmek için sokakta yürüyen genç kadını bir süre takip eden bir sokak köpeği, arkasından koşarak saldırıya geçti. Genç kadın büyük bir korku ve panik yaşarken, o anlarda sokağa giren Hami Durmuş, motosikletiyle araya girerek köpeğin saldırısını engelledi. Ardından da başından çıkardığı kaskıyla köpeği korkutup uzaklaştırdı.