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Giriş Tarihi: 17.12.2023

Köpek saldırısına uğrayan çocuğu taş atarak kurtardılar

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Köpek saldırısına uğrayan çocuğu taş atarak kurtardılar
Ankara'nın Polatlı ilçesinde 9 yaşındaki Mehmet Dinç, bisiklete binerken başıboş bir köpeğin saldırısına uğradı. Kendini korumaya çalışan çocuğu gören vatandaş taş atarak köpeği uzaklaştırdı. Dinç'in sağ ayağında ısırıktan kaynaklı yaralanma olduğu öğrenildi. Mamak'ta ise ailesiyle akraba ziyaretinden dönen 2. sınıf öğrencisi Elif'e başıboş 4 köpek saldırdı. Baba Mustafa Tekin, kucağındaki bebeğiyle kızını kurtarmak isterken düştü. Küçük Yusuf feci şekilde yaralanırken baba Tekin'in ise kolu çıktı. Baba Mustafa Tekin, "Zor durumdayız.



Çocuğumun yüzü parçalandı, benim kolum çıktı. 20 gündür işe gidemiyorum. Çocuğumu okula gönderemiyorum. Köpeklerden dolayı acaba tek başına bir şey yapabilir mi, kendini savunabilir mi diye. Bunlara bir çare bulunmasını istiyorum" dedi. 2 hafta önce Keçiören'de Tunahan Yılmaz ve Çankaya'da Ahmet Furkan Tanrısever, köpeklerin saldırısına uğramıştı. Bilecik'te evine giderken sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 84 yaşındaki Sümbül Kıroğlu hastanelik oldu. İki gün yoğun bakımda kalan kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Köpek saldırısına uğrayan çocuğu taş atarak kurtardılar
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