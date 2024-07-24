Köpek saldırısında ölen Mahra’nın annesinden Başkan Erdoğan paylaşımı: “Bana seni yanlış anlatmışlar, hakkını helal et”

Sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda kabul edilmesinin ardından, kızı Mahra'yı sokak köpeği saldırısında kaybeden Derya Pınar, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"SENİ BANA YANLIŞ ANLATMIŞLAR UZUN ADAM"

Antalya'da başıboş köpeklerden kaçarken kamyon altında kalan ve 23 günlük yaşam savaşını ardından hayatını kaybeden 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ın annesi Derya Pınar, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın grup toplantısının ardından bir paylaşım yaptı. Derya Pınar yaptığı paylaşımda ; "Ben seni yanlış tanımışım, bana seni yanlış anlatmışlar Uzun Adam. Bir millet sana nasıl hayran kaldı arkandan milyonlarca insanı nasıl getirdin bugün anladım. Hakkını helal et" ifadelerine yer verdi.

SOKAK KÖPEKLERİ ÇÖZÜMÜ İÇİN İRADE GÖSTERDİ

Sosyal medyadan sorulan sorulara da cevap veren Derya Pınar; "Cumhurbaşkanımız bu sorun çözülsün diye yasa çıkarmış. Üstelik bunu karşı tarafla birlikte yapmış. 20 yılda çözüm olmadığını görmüş ve çözmek için karşı tarafın aksine irade göstermiş. Bir çok kişi kanunu yanlış biliyor. Sokaktaki sefil yaşamdan kurtulacaklar. Bakın iyi niyetle yaklaşırsanız onlara da iyilik yapıldığını göreceksiniz. Herkes kendi ilindeki köpeğine sahip çıkacak. Haftada 2 kere gitseniz ziyaret edip temizliğe yardım etseniz yeter. Biz yapacağız size de tavsiye ederim" dedi.