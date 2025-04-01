Köpek saldırısında sağlık müdürüne soruşturma izni

İzmir'de sokak köpekleri vatandaşa saldırdı, dosya işleme konulmadı, son sözü istinaf söyledi. Güzelbahçe İlçesinde yaşayan Zafer Sönmez, geçen yıl sahil kenarındaki yolda bisikletiyle giderken başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Bunun üzerine başıboş köpeklerle ilgili CHP'li Güzelbahçe Belediyesi'nin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmediği iddiasıyla Sağlık İşleri Müdür Vekili Neyzen Güzeli Ocak hakkında şikayette bulundu. Bu şikayet üzerine konu ile ilgili başlatılan soruşturma sonrası 12 Kasım 2024'de hazırlanan araştırma raporunda bildirilen kanaat doğrultusunda belediye soruşturma için izin vermedi. Bunun üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı da işleme alınmamasına itirazda bulununca, dosya istinafa taşındı.İtirazı değerlendiren İzmir Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi şikayet dilekçesinde belirtilen konunun somut düzeyde, şikayet edilenin açık olduğunu belirtti. İstinaf kararında, iddiaların değerlendirilerek usulüne uygun bir şekilde muhakkik atanıp ön inceleme raporu hazırlatılmasından sonra hakkında inceleme yürütülen kamu görevlisiyle alakalı 'soruşturma izni verilmesine' veya 'soruşturma izni verilmemesine' şekilde bir karar alınması gerektiğini vurgulayarak, şikayetin işleme konulmamasına ilişkin kararda hukuka uygunluk bulunmadığını ifade etti. Tüm bu nedenlerle de İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazının kabulüne ve vatandaşın yaptığı şikayetle ilgili dosyanın işleme konulmaması kararının kaldırılmasına karar verildi.