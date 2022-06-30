Haberler Yaşam Haberleri Köpek Yaşı Hesaplama - Köpekler Kaç Ayda Yaşına Girer, Köpek İnsan Yaşı Nasıl Hesaplanır?
Giriş Tarihi: 30.6.2022 10:12 Son Güncelleme: 30.6.2022 10:12

Köpek Yaşı Hesaplama - Köpekler Kaç Ayda Yaşına Girer, Köpek İnsan Yaşı Nasıl Hesaplanır?

Köpek Yaşı Hesaplama - Köpekler Kaç Ayda Yaşına Girer, Köpek İnsan Yaşı Nasıl Hesaplanır?

Her yaştan kişinin sevdiği ve sahiplenmek istediği evcil hayvanlardan biri kuşkusuz köpeklerdir. Hem çocuklu aileler hem de yalnız olan kişilerin kendisine yoldaş olarak seçtiği köpekler için en çok merak edilen konuların başını yaş hesaplaması çekiyor. Bilinen yanlış bilgileri bir kenara bırakacak olursak sahip olduğunuz evcil hayvanınız için köpek yaşı hesaplama, köpekler kaç ayda yaşına girer, köpek insan yaşı nasıl hesaplanır sizler için alanının uzman veterinerlerinden öğrendik.

Bugüne kadar insan yaşının bir yılının 7 köpek yaşına eşit olduğu düşünüldüğü için çoğu kişi bu hesaplama üzerinden ilerliyordu. Lakin yapılan son çalışmalara göre maalesef bu bilgi doğru değil. Yeni araştırmalar gösteriyor ki bir insan yılı köpek yaşında 31 yıl olarak ifade ediliyor. İlk etapta oldukça ürkütücü gözükse de bazı ayrıntılar nedeniyle hesaplamanın aslında o kadar yüksek rakamlara denk gelmediği görülebilir. Buna göre yapılan son araştırmalar neticesinde köpek yaşı hesaplama nasıl yapılıyor içeriğimizden öğrenebilirsiniz.

Köpek Yaşı İnsan Yaşında Kaç Yıla Denk Gelir?

Son dönemlere kadar 7 ile çarpılarak bulunan köpek yaş hesaplama işlemleri California Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya geçersiz kabul edilmiştir. Bu araştırma sonucuna göre aslında köpek yaşı insan yaşında oldukça yüksek rakamlara denk gelir. Hatta öyle ki bu araştırma sonucu insan yaşındaki bir yılın köpek yaşındaki karşılığının 31 olduğu tespit edilmiştir. Bu noktada direkt 2 yaşına giren bir köpek 62 yaşında mı olacak diyebilirsiniz. Ancak durum bu şekilde ilerlemiyor.

Köpeklerin doğum ve gelişim süreci ilk yıllarda daha hızlı olduğu için bir yaşını doldurduğu anda insan yaşında 31 yıla eşit olabilir lakin ikinci yılı doldurduğunda 62 değil 49 olarak kabul edilebiliyor. İlerleyen dönemlerde yavaşlayan bu gelişme süreci 7 yaşına ulaşan bir köpeğin insan yaşındaki karşılığı 62 olurken aynı köpek 8. yılına girdiğinde 64 insan yaşına eşit tutulur.

Köpeklerin Yaşı Nasıl Anlaşılabilir?

Köpek yaş hesaplama son dönemlerde bulunan yeni verilerle daha da karmaşık hala gelmiş gibi gözükse de alanının uzman veterinerleri bu konuda bazı detayları inceleyerek tahmin yapılabileceğine vurgu yapıyor. Genel olarak köpek cinsi fark etmeksizin yaşını tahmin edebilmek için şu kriterlere odaklanılabilir:

  • Dişler: Köpek yaş hesaplama işlemi için sahip olduğunuz köpeğin dişlerini kontrol edebilirsiniz. Keza yavru köpeklerin diş gelişimi 8 haftalık olduğu süreçten sonra başlar. Köpeğin kalıcı dişlerinin görünmeye başlaması için 3,5 ay geçmesi gerekir. Tüm dişlerinin tamamen çıkması için 7 ayı tamamlaması gerekir. Eğer köpeğin tüm dişlerinde tartarlar ve aşınma görünüyorsa bu köpek yüksek ihtimalle 3 ile 5 yaş aralığındadır. Hastalıklı ve sorunlu dişler ise köpeğin 5 yaşından sonra görülür.
  • Gözler: Köpeğin gözleri bulanık ve sertleşme sorunları ile sorun yaratıyorsa köpek genellikle oldukça yaşlıdır. Bu durum elbette veteriner kontrolünde daha net anlaşılır ve tedavi edilmesi gerekir.
  • Tüy renkleri: Köpeklerin tüyleri griye dönmeye başladıysa hatta ağız ve burun kısmında grilikler oluşuyorsa yaşı genellikle 7 ila 10 arasındadır.
  • İşitme durumu: Yaşlanmaya başlayan köpeklerde duyu kaybı yüksek olur. Verilen komutu algılayamama, yaklaşan kişilerden korkma gibi tepkiler varsa köpeğinizde eğer kulaklarında bir sorun bulunmuyorsa büyük ihtimalle yaşlılık evresindedir.

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Köpek Yaşı Hesaplama - Köpekler Kaç Ayda Yaşına Girer, Köpek İnsan Yaşı Nasıl Hesaplanır?
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