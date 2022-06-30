Köpek Yaşı Hesaplama - Köpekler Kaç Ayda Yaşına Girer, Köpek İnsan Yaşı Nasıl Hesaplanır?

Bugüne kadar insan yaşının bir yılının 7 köpek yaşına eşit olduğu düşünüldüğü için çoğu kişi bu hesaplama üzerinden ilerliyordu. Lakin yapılan son çalışmalara göre maalesef bu bilgi doğru değil. Yeni araştırmalar gösteriyor ki bir insan yılı köpek yaşında 31 yıl olarak ifade ediliyor. İlk etapta oldukça ürkütücü gözükse de bazı ayrıntılar nedeniyle hesaplamanın aslında o kadar yüksek rakamlara denk gelmediği görülebilir. Buna göre yapılan son araştırmalar neticesinde köpek yaşı hesaplama nasıl yapılıyor içeriğimizden öğrenebilirsiniz.

Köpek Yaşı İnsan Yaşında Kaç Yıla Denk Gelir?

Son dönemlere kadar 7 ile çarpılarak bulunan köpek yaş hesaplama işlemleri California Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya geçersiz kabul edilmiştir. Bu araştırma sonucuna göre aslında köpek yaşı insan yaşında oldukça yüksek rakamlara denk gelir. Hatta öyle ki bu araştırma sonucu insan yaşındaki bir yılın köpek yaşındaki karşılığının 31 olduğu tespit edilmiştir. Bu noktada direkt 2 yaşına giren bir köpek 62 yaşında mı olacak diyebilirsiniz. Ancak durum bu şekilde ilerlemiyor.

Köpeklerin doğum ve gelişim süreci ilk yıllarda daha hızlı olduğu için bir yaşını doldurduğu anda insan yaşında 31 yıla eşit olabilir lakin ikinci yılı doldurduğunda 62 değil 49 olarak kabul edilebiliyor. İlerleyen dönemlerde yavaşlayan bu gelişme süreci 7 yaşına ulaşan bir köpeğin insan yaşındaki karşılığı 62 olurken aynı köpek 8. yılına girdiğinde 64 insan yaşına eşit tutulur.

Köpeklerin Yaşı Nasıl Anlaşılabilir?

Köpek yaş hesaplama son dönemlerde bulunan yeni verilerle daha da karmaşık hala gelmiş gibi gözükse de alanının uzman veterinerleri bu konuda bazı detayları inceleyerek tahmin yapılabileceğine vurgu yapıyor. Genel olarak köpek cinsi fark etmeksizin yaşını tahmin edebilmek için şu kriterlere odaklanılabilir: