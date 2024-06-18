Köprübaşı’nın kaymakam ablası

Kadın nüfusunun erkeklerden fazla olduğu Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde geçen ay göreve başlayan Köprübaşı Kaymakamı Yağmur Şimşek (28), sıra dışı bir kaymakam profili çiziyor. 12 bin 752 nüfuslu ilçenin ilk kadın kaymakamı olan Şimşek, makamında yapması gereken işlerin yanında kimi zaman çarşı pazar dolaşıp vatandaşlarla sohbet ediyor, kimi zaman kahvehanede oturup laflıyor, bazen de tarımsal faaliyetlerde çalışan kadınlarla birlikte tarlada çilek topluyor.Okumaya teşvik ettiği kız öğrencilere 'rol model' olan Şimşek, sık sık öğrencilerle bir araya gelip onları motive ederek devletin şefkatli yüzünü gösteriyor. Manisa'nın tek kadın kaymakamı unvanını da taşıyan Şimşek'in ilçeye atanması en çok kadınlar arasında heyecanla karşılandı. Daha önce erkek kaymakamlara alışkın olan ilçe sakinleri bazen şaşırıp Şimşek'e 'kaymakam bey' diye hitap ediyor. Bazen de vatandaşlar Şimşek'i kaymakamın eşi sanıyor. İlçede yaşayan birçok kadın, hemcinslerini ilçenin en büyük idari amiri olarak görmenin mutluluğu ile Kaymakam Şimşek'i makamında ziyaret ediyor.SABAH'a konuşan Kaymakam Şimşek, 6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş'ta koordinatör kaymakam olarak görev aldığını belirterek, "Çorum'un Laçin ilçesi ilk görev yerim oldu. Genç bir kaymakam olmam nedeniyle gençler ve kadınlar üzerine yoğunlaşacağım. Eğitim noktasında ilçeyi daha iyi yerlere getirmeyi planlıyorum. Öğrencilerle kütüphanede okuma etkinliği yapacağız. Böylece çocuklar ileride hedeftekileri, doktor, polis, kaymakam, jandarma gibi meslek sahibi abi ve ablalarıyla bir araya gelerek onlara soru sorabilecekler" dedi.Köprübaşı ilçesinde kadınların hem eğitim anlamında hem de kariyer anlamında kendilerini geliştirildiklerini anlatan Şimşek, "Tarım işçilerinin çoğu kadın. Kadın işi gözüyle bakılıyor. Kadın esnaflarımız da var. Kadınlar buradan aldıkları özgüvenle hayatın diğer alanlarına da atılmış. Kadın eczacı da var, esnaf da var, şoför de var. Ben ilçede göreve başlayınca en çok kadınlar heyecanlandı. Ben de heyecanlandım" diye konuştu.İlçede bir kadın kooperatifinin olduğunu anlatan Şimşek, "Sayın valimiz de çok destekledi. Projemiz nihayete erdi. Zafer Kalkınma Ajansı'ndan aldığımız destekle kaymakamlığımız, kadın kooperatifimiz ve belediyemiz ortaklığında projemizi çok kısa bir zamanda hayata geçireceğiz. Bu proje ile ilçemizin tanınırlığını arttırmak istiyoruz. Ayrıca tarım ürünlerimizden maksimum fayda elde etmek amaçlıyoruz. Dondurulup kurutulan ürünler paketleri açılmazsa 20 yıllık ömrü oluyor. Kuracağımız tesisle meyveleri donarak kurutma işlemini gerçekleştireceğiz" dedi.