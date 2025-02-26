Köprüde çıplak şekilde korkuluklara çıktı: Alya’nın suç kaydı şaşırttı!

14 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Gözaltına alınan Alya A.'nın 14 suç kaydı olduğu ortaya çıkarken emniyetteki ifadesinde yakın zamanda babasını kaybettiği için böyle bir şey yaptığını söylediği öğrenildi. Hakkında, 'intihara teşebbüs', 'hayasızca hareketler' ve 'trafik güveliğini tehlikeye düşürme' işlem yapılan Alya A., savcılık kararıyla emniyetten serbest bırakıldı.