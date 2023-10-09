Köprüde dehşeti yaşatmıştı: O sürücü hakkında flaş gelişme!

Dehşet dolu olay 7 Ekim Cumartesi öğle saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu-Avrupa yönünde meydana geldi. İddiaya göre köprüde seyir halindeki 34 HD 4989 plakalı hafif ticari araç sürücüsü ve başka bir otomobil sürücüsü olan Emrah Güvenç arasında yol tartışması çıktı. Hafif ticari araç sürücüsü, Emrah Güvenç ve ailesinin bulunduğu otomobilin önünde durdu. Daha sonra hafif ticari araç sürücüsü, Güvenç ailesinin otomobilinin camına yumruk atarak bağırdı. Siniri geçmeyen sürücü ardından aracıyla geri giderek tartıştığı sürücünün otomobiline çarptıktan sonra gitti. Bu sırada otomobilde bulunan sürücü Emrah Güvenç'in çocuğu korkudan ağlamaya başladı. Emrah Güvenç o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

DENETİMDE YAKALANDI

34 HD 4989 plakalı hafif ticari sürücüsünün aracından inerek tartıştığı sürücünün otomobilinin camına vurduğu, 'erkeksen aşağıya in' diye bağırdığı, o esnada otomobil içerisindeki çocuğunun ağlaması ve eşinin paniklediği görüntüler sosyal medyada yayıldı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil trafik ekipleri, sosyal medyadaki tepki çeken görüntülerin ardından denetim yaptı. Denetimler sırasında 34 HD 4989 plakalı otomobilin sürücüsü G.Ç. yakalandı.

G. Ç.'ye 'Köprü üzerinde duraklama ihlali' suçundan 436 lira, 'Karayollarında kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde araç kullanmak' suçundan 436 lira ve 'Zorunlu haller dışında taşıt yolu üzerinde bulunan yayaların trafiği tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunması' suçundan 436 lira olmak üzere, toplam bin 308 lira idari para cezası uygulandı. G. Ç., köprü üzerinde trafik güvenliğini tehlikeye sokacak hareketleri nedeniyle 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak' suçundan Çengelköy Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.