Konya geçen yıl 11 Kasım'da yaşanan olayda, Muhammet Hanifi İriş (20) ve Emirhan Soytürk (19), husumetli oldukları Ali Ilgın'ı (19), kendilerini küfür ettiği gerekçesiyle demir cisimlerle öldüresiye dövdü. Kafa bölgesine ağır darbeler alan Ilgın'ın, bir gözü geçici olarak görme yetisini kaybetti. Kavganın ardından, üzerlerindeki kanlı tişörtle zafer pozu verip sosyal medyada yayınlayan ikili, gözaltına alınmalarının ardından 13 Kasım'da "kasten yaralama" suçundan tutuklandı. Ancak daha dava bile açılmadan, 1.5 ay içerisinde tahliye edilince yine zafer pozları verdiler.

SABAH YAZDI, TUTUKLANDILAR

SABAH'ın durumu gündeme getirmesi üzerine harekete geçen Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazıyla yeniden gözaltına alınan ikili, bu kez 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS

Haklarında "haksız tahrik altında kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13'er yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan sanıklar, önceki gün Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde son kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada olay anını gösteren, Emirhan Soytürk ile Ali Ilgın'ın yan yana yürüdüğü, Emirhan'ın Ali'ye yumruk attığı, sonrasında Muhammet Hanifi İriş'in tekme ve yumruklarla darp ettiği görüntüler izlendi.

KASTEN YARALAMADAN CEZA

Görüntülerde, araçtan inen bir kadının tarafları ayırması ve Ali Ilgın'ın kalkıp sendeleyerek duvar kenarına doğru yürümesi de yer aldı. Pişman olduklarını belirten sanıklardan Emirhan Soytürk, 'kasten yaralama' ve 'tehdit' suçlarından 4 yıl 11 ay 10 gün, Muhammet Hanifi İriş de aynı suçlardan 4 yıl 6 ay 10 gün hapse çarptırılıp tahliye edildi. Ali Ilgın'da aynı suçlardan 1 yıl 15 gün hapse mahkum edildi.

İki sanık kararla birlikte tahliye edildi. Aylarca görme kaybı yaşayan Ilgın'ın, bir yıldır süren tedavinin ardından yeniden görmeye başladığı öğrenildi.