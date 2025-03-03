Kore Gazisi Seydikemer’de son yolculuğuna uğurlandı

94 yaşındaki Kore Gazisi Halil Eroğlu yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı hayatını kaybetti. Kabaağaç Mahallesi mezarlığında öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Eroğlu'nun cenazesi askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Kabaağaç Mahallesi Mezarlığında düzenlenen cenaze törenine Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, Seydikemer Belediye Başkanı Önder Akdenizli, Fethiye İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Seydikemer İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sadık Çetin, Mustafa Çiçek, Seydikemer İlçe Emniyet Müdürü Hacı Osman Turgut, Seydikemer Muharip Gaziler ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Abdullah Kaba, Fethiye Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Ali Cantürk, gaziler ve şehit yakınları, siyasi partilerin ilçe temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından askeri törenle son yolculuğuna uğurlanan Halil Eroğlu'nun naaşı dualar eşliğinde defnedildi.

Definin ardından konuşan Seydikemer Belediye Başkanı Önder Akdenizli, Kore Gazisi Halil Eroğlu'nu son yolculuğuna uğurlamanın derin üzüntüsünü yaşadıklarını ifade ederek, "Kore Gazimiz Halil Eroğlu, milletimize verdiği hizmetle vatan için gösterdiği fedakarlıkla her zaman hatırlanacak. O sadece bir savaş gazisi değil, aynı zamanda büyük bir onurun cesaretin ve vatan sevgisinin simgesidir. Kendisinin vefatını büyük bir kayıp olarak kabul ediyoruz" ifadelerini kullandı.