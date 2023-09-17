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Giriş Tarihi: 17.9.2023 12:54

Körfez'de acı olay: Halı sahada kalp krizi geçirip öldü

Kocaeli Körfez'de arkadaşlarıyla halı sahada futbol oynadığı sırada kalp krizi geçiren Adem Kaymakçı (38), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DHA
Körfez’de acı olay: Halı sahada kalp krizi geçirip öldü

Acı olay, dün akşam saatlerinde Körfez ilçesine bağlı Yeni Yalı Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla halı sahaya giden Adem Kaymakçı, futbol oynadığı sırada kalp krizi geçirdi. Aniden yere yığılan Kaymakçı'yı gören arkadaşları durumu 112'ye bildirdi. 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Kaymakçı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Körfez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Adem Kaymakçı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen sabaha karşı hayatını kaybetti. Kaymakçı'nın cenazesi, Körfez Yeni Yalı Merkez Camisi'nde kılınacak öğle namazı sonrası İlimtepe Belen Mezarlığı'nda toprağa verilecek...

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Körfez'de acı olay: Halı sahada kalp krizi geçirip öldü
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