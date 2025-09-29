Haberler Yaşam Haberleri Körfez’de feci kaza: 17 yaşındaki Kadir kurtarılamadı
Giriş Tarihi: 29.9.2025 12:15 Son Güncelleme: 29.9.2025 12:29

Körfez’de feci kaza: 17 yaşındaki Kadir kurtarılamadı

Kocaeli Körfez ilçesinde, D-100 Karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 17 yaşındaki bir genç yaşamını yitirdi. Akşam saatlerinde yaşanan olayda, yolun karşısına geçmeye çalışan Kadir Miraç Göker’e seyir halindeki bir polis aracı çarptı. Hastaneye kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ABBAS ÇAKAR
Edinilen bilgilere göre, İzmit'te sinema etkinliğinden dönen Kadir Miraç Göker, iki arkadaşıyla birlikte otobüsten indikten sonra Hacıosman Mahallesi'nden Mimar Sinan Mahallesi yönüne geçmek istedi. Bu sırada D-100 Karayolu'na çıkan genç, İstanbul yönüne seyreden bir polis aracının çarpmasıyla ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Kadir Miraç Göker'i Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen genç kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Kadir Miraç Göker'in, Mimar Sinan Mahallesi'nde ayakkabı ve mutfak eşyaları tamiri yapan, aynı zamanda MHP Körfez eski ilçe yöneticisi olan Mehmet Göker'in oğlu olduğu öğrenildi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

