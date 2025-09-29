Körfez’de feci kaza: 17 yaşındaki Kadir kurtarılamadı

Edinilen bilgilere göre, İzmit'te sinema etkinliğinden dönen Kadir Miraç Göker, iki arkadaşıyla birlikte otobüsten indikten sonra Hacıosman Mahallesi'nden Mimar Sinan Mahallesi yönüne geçmek istedi. Bu sırada D-100 Karayolu'na çıkan genç, İstanbul yönüne seyreden bir polis aracının çarpmasıyla ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Kadir Miraç Göker'i Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen genç kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Kadir Miraç Göker'in, Mimar Sinan Mahallesi'nde ayakkabı ve mutfak eşyaları tamiri yapan, aynı zamanda MHP Körfez eski ilçe yöneticisi olan Mehmet Göker'in oğlu olduğu öğrenildi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.