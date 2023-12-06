Körfez’de kahreden kaza: Anne öldü oğlu ve eşi yaralı!

Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan Nuriye Biricik, Körfez Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Ersin Biricik ve babası Mehmet Biricik, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.