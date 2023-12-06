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Giriş Tarihi: 6.12.2023 12:48

Körfez'de kahreden kaza: Anne öldü oğlu ve eşi yaralı!

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, bariyerlere çarpan hafif ticari araçtaki Nuriye Biricik (41) hayatını kaybetti, oğlu Ersin Biricik (22) ve eşi Mehmet Biricik (49) yaralandı.

DHA
Körfez’de kahreden kaza: Anne öldü oğlu ve eşi yaralı!

Feci kaza, saat 01.30 sıralarında D-100 yolunun Körfez ilçesi Kirazlıyalı mevkisinde meydana geldi. Ersin Biricik yönetimindeki 27 AKL 408 plakalı hafif ticari araç, sürücüsü Ersin Biricik'in direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere çarptı. Kazada, Ersin Biricik, babası Mehmet Biricik ve annesi Nuriye Biricik yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan Nuriye Biricik, Körfez Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Ersin Biricik ve babası Mehmet Biricik, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

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Körfez'de kahreden kaza: Anne öldü oğlu ve eşi yaralı!
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