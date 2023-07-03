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Giriş Tarihi: 3.7.2023

Korhan hoca yürüyüşe terlikle çıkmış

Balıkesir’de yürüyüş yapmak için evden çıkıp bir daha geri dönmeyen profesör 17 gündür aranıyor

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Korhan hoca yürüyüşe terlikle çıkmış
Balıkesir'de 17 Haziran sabahı yürüyüş yapmak için köpeği Tina ile evden çıkan ve bir daha geri dönmeyen Prof Dr. Korhan Berzeg'i (83) arama çalışmaları 17. gününde sürüyor. Bölgenin nabzını tutan SABAH ekibi, hummalı bir şekilde yürütülen arama çalışmalarına katıldı. 100 kişilik uzman ekipler tarafından aranan Berzeg'i arama çalışmalarına JAK'a bağlı iz takip köpeği Yanal ve Kadavra köpeği Siper de katılıyor. Korhan hocanın yürüyüşe terlik ve üzerinde atletiyle çıktığı öğrenildi. Berzeg'in kızı Nisa Berzeg, bugün İngiltere'ye dönmeye hazırlanırken eşi Angela Berzeg'in ise aile avukatlarına vekalet verdikten sonra Adalar'a döneceği öğrenildi. Berzeg'in kendisine ait banka ve kredi kartlarında herhangi bir işlem yapılmadığı saptandı.



ARAZİ TARANDI
Ankara Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı'na (JÖAK) bağlı JAK ve Balıkesir İvrindi Asayiş Komando Timlerinden oluşan 35 kişilik ekip arama çalışmalarını üst köylerden Armutlu köyüne doğru sürdürüyor. Bölgedeki 5 köy ve çevresi de dahil 15 kilometrelik sık ormanlık alannın büyük bölümünde aramalar tamamlandı. 24 saat esasına göre sürdürülen çalışmalar bölge bölge devam ediyor. JAK'a bağlı iz takip köpeği Yanal ve Kadavra köpeği Siper de bölgeye getirilerek arama çalışmalarına katılıyor.

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Korhan hoca yürüyüşe terlikle çıkmış
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