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Giriş Tarihi: 18.5.2025 17:41

Korku dolu 3 dakika: Dede ve torun Melendiz Çayı’na düştü!

Aksaray'da Ihlara vadisine gezmeye giden dede ve torun, Melendiz Çayı’nda fotoğraf çekilmek istedi. Bu esnada dengesini kaybeden ikili 2 metre derinliğindeki suya düştü. Dede ve torun vatandaşların çabaları ile sudan çıkarılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA
Korku dolu 3 dakika: Dede ve torun Melendiz Çayı’na düştü!

Olay, Aksaray'ın Güzelyurt ilçesine bağlı Ihlara beldesindeki Ihlara Vadisi kanyonunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ailecek Ihlara Vadisi'ne gezmeye gelen C.A. (64) ve torunu E.E.I. (7) kanyon içerisinden geçen Melendiz Çayı'nda fotoğraf çektirmek istedi.

Çayın kenarına geçen dede ve torun aile üyeleri tarafından fotoğraf çekildiği esnada, dengesini kaybeden torun düşmemek için dedesine tutundu. Dede de dengesini kaybedince dede ile torun yaklaşık 2 metre derinliğindeki suya düştü.

SUDA 3 DAKİKA

Vadide bulunan diğer vatandaşlar hemen suya atlayarak dede ile toruna müdahalede bulundu. Dede ve torun vatandaşlar tarafından yaklaşık 3 dakika suda kaldıktan sonra güçlükle çıkarılırken vadi güvenlik görevlileri tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi. İhbar üzerine olay yerine Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan dede ile torunu ilk müdahalelerini yaptıktan sonra ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan dede ile torunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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Korku dolu 3 dakika: Dede ve torun Melendiz Çayı’na düştü!
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