Korku dolu 3 dakika: Dede ve torun Melendiz Çayı’na düştü!

Olay yerine gelen sağlık ekipleri vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan dede ile torunu ilk müdahalelerini yaptıktan sonra ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan dede ile torunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.