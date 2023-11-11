Korkunç cinayetin zanlıları adliyede... Cesedi asitle eritmişler

Kocaeli Körfez İlçesi Hereke'de babadan kalma halıcılık mesleğini sürdüren, evli ve 2 çocuk babası Nurhan Ör, 7 Kasım 2023 günü ortadan kayboldu. Ailesi kendisine ulaşamayınca, durumdan şüphelenerek emniyete ihbarda bulundu. Emniyet ekiplerinin çalışmaları devam ederken, Perşembe sabahı, Ör'e ait otomobil, polis ekipleri tarafından Gebze İlçesinde bulundu. Araçta yapılan incelemlerde ise kan izlerine rastlandı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Babasından deviraldığı halıcılık mesleğine devam eden ve halısı ile ünlü hereke bölgesinin en önemli üreticilerinden biri olan Nurhan Ör'ün, cep telefonunun ise bir hafriyat kamyonunun kasasında bulundu. Cinayet şüphesi ile çalışma başlatan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
İSTANBUL'A ÇAĞIRDI
Kocaeli Polisinin yapmış olduğu bin saatlik kamera incelemesi sonucu, kayıp iş adamının yakın arkadaşlarında biri olduğu öğrenilen Işık E.(55) gözaltına alındı. Yakalanan şüphelinin zaman zaman Ör'den para aldığı ve yine kendisini para istemek için İstanbul'a çağırdığını, İstanbul'da para konusunda anlaşamayınca, Ferdi G.(36), Emrah B.(33), Ahmet T.(55), Bahadır T.(29) Ceyhun A.(56) ve Nusrettin T.(55) isimli kişiler ile öldüresiye darp ettiği, ardından Nurullah Ör'ü bir halıya sararak kendi aracının bagajına koyup Kartepe'de bir çiftliğe getirdiği tespit edildi.
ASİTLE ERİTTİLER
Şüphelilerin Kartepe'deki çiftlik evinde, daha öncede içi asit dolu varil hazırladığı, götürdükleri Ör'ü burada varilin içerisine atıp erimesini bekledikleri, son olarak bedeninin erimesinın ardından bu varili boşalttıkları belirlendi. Öte yandan şüphelilerin sorgularında suçu itiraf ettiği öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 7 şüpheli adli mercilere sevk edildi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyette tamamlanan işlemleri sonrası adli mercilere sevk edildi. Öte yandan şüphelilerin Nurhan Ör'den zaman zaman haraç aldıkları, son görüşmede de yine para istedikleri ve alamayınca da bu olayı gerçekleştirdikleri iddia edildi.