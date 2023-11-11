Korkunç cinayetin zanlıları adliyede... Cesedi asitle eritmişler

İSTANBUL'A ÇAĞIRDI

Kocaeli Polisinin yapmış olduğu bin saatlik kamera incelemesi sonucu, kayıp iş adamının yakın arkadaşlarında biri olduğu öğrenilen Işık E.(55) gözaltına alındı. Yakalanan şüphelinin zaman zaman Ör'den para aldığı ve yine kendisini para istemek için İstanbul'a çağırdığını, İstanbul'da para konusunda anlaşamayınca, Ferdi G.(36), Emrah B.(33), Ahmet T.(55), Bahadır T.(29) Ceyhun A.(56) ve Nusrettin T.(55) isimli kişiler ile öldüresiye darp ettiği, ardından Nurullah Ör'ü bir halıya sararak kendi aracının bagajına koyup Kartepe'de bir çiftliğe getirdiği tespit edildi.