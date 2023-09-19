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Giriş Tarihi: 19.9.2023 16:35

Korkunç iddia! 12 yaşındaki İsnur Tüblek kaçırıldı!

Mersin'de 12 yaşındaki İsnur Tüblek, sabah karşı site bahçesine gelen iki şüpheli ile kayıplara karıştı. Aile kızlarının kaçırıldığı iddiasını ortaya attı: Sosyal medyadan tanışmışlar!

İHA
Korkunç iddia! 12 yaşındaki İsnur Tüblek kaçırıldı!

Korkunç olay 16 Eylül'de Mersin'in Mezitli İlçesi Akdeniz Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi.

Site görevlisi Sabri Tüblek, sabah kalktığında kızı İsnur'un yatağında olmadığını fark etti. Tüm aramalarına rağmen kızını bulamayan Tüblek, sitenin güvenlik kamerası görüntülerini izledi.

Sabri Tüblek, kızının saat 05.00 sıralarında siteye gelen 2 kişi ile bahçede bir süre konuştuktan sonra birlikte ayrıldıklarını fark edince polise giderek şikayetçi oldu. Sitenin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, küçük kız ile onun birlikte gittiği 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

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Korkunç iddia! 12 yaşındaki İsnur Tüblek kaçırıldı!
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