Korkunç iddia! 12 yaşındaki İsnur Tüblek kaçırıldı!

Sabri Tüblek, kızının saat 05.00 sıralarında siteye gelen 2 kişi ile bahçede bir süre konuştuktan sonra birlikte ayrıldıklarını fark edince polise giderek şikayetçi oldu. Sitenin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, küçük kız ile onun birlikte gittiği 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

