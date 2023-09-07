Korkunç infaz! Otel odasında öldürüp kapıyı arkasından kilitlemişler

Ayvalık'ta bir sahil işletmesinde garson olarak çalışan ve askere gitme hazırlıkları yapan Mert Merey (23) 3 Eylül Pazar akşamı evden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan gencin yakınları Jandarma'ya kayıp başvurusunda bulundu.
EN SON OTELE GİRERKEN GÖRÜNTÜLENDİ
Kayıp ihbarı üzerine çalışma başlatan Ayvalık Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Mert Merey (23)'in en son Sarımsaklı mevkiinde bulunan ve devir işlemleri nedeniyle kapalı olan bir otele giriş yaptığını belirledi.
ÖLDÜRÜP ODAYA KİLİTLEMİŞLER
Jandarma ekipleri, otele baskın düzenledi. Tüm odalar tek tek aranırken, bir odanın kilitli olmasından şüphelenen ekipler kapıyı kırarak içeriye girdi. Kanlar içinde yerde bir gencin yattığını gören Jandarma timleri, hemen 112 ekiplerine bilgi verdi.
HAVLULARLA KANLARI TEMİZLEMİŞLER
Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mert Meray'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan ilk incelemede katil yada katillerin Meray'ı öldürdükten sonra olay yerinde delil bırakmamak için havlularla kanları duvarlardan ve yerlerden sildikleri belirlendi.