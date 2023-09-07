Korkunç infaz! Otel odasında öldürüp kapıyı arkasından kilitlemişler

ÖLDÜRÜP ODAYA KİLİTLEMİŞLER

Jandarma ekipleri, otele baskın düzenledi. Tüm odalar tek tek aranırken, bir odanın kilitli olmasından şüphelenen ekipler kapıyı kırarak içeriye girdi. Kanlar içinde yerde bir gencin yattığını gören Jandarma timleri, hemen 112 ekiplerine bilgi verdi.

HAVLULARLA KANLARI TEMİZLEMİŞLER

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mert Meray'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan ilk incelemede katil yada katillerin Meray'ı öldürdükten sonra olay yerinde delil bırakmamak için havlularla kanları duvarlardan ve yerlerden sildikleri belirlendi.