Almanya'daki patlama emrini, cezaevinden vermiş! Sebebi kıskançlık krizi!

Erkan A., Almanya'nın korkulu rüyası haline gelen motosiklet çetesi Hells Angels'in (Cehennem Melekleri) Köln sorumlusuydu. İddiaya göre 2015 yılında 5 kişilik bir Arnavut çetesi, Hells Angels üyelerinin işlettiği Bonner Strasse'deki "Hangover" nargile barındaki ATM'lerden 6000 euro çaldı. Bu duruma sinirlenen çete lideri Erkan A., arkadaşlarıyla beraber, Arnavut çetesinin takıldığı Nippes'teki "No Name" barına silahlı saldırı düzenledi. Çıkan çatışmada soygunu gerçekleştiren bir Arnavut vatandaşı hayatını kaybederken, 3 kişi ağır yaralandı.

TÜRKİYE'YE KAÇTI

Saldırının hemen ardından Erkan A. ve İbrahim K.'nın Türkiye'ye kaçtığı tespit edilirken, Aykut K. (33) cinayete iştirakten 12 yıl, Yasin S. (31) ise yardım ve yataklıktan dokuz yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ömer P. (34), ölümle sonuçlanan yaralamaya yardım ve yataklık suçundan 5,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

AYAKLARINDAN VURULDU

Erkan A., 2021 yılının Nisan ayında polis tarafından İzmir Bayraklı'da gözaltına alındı. Adliye'ye sevk edilen Erkan A. akrabalarının Adliye önünde çıkardığı arbededen yararlanarak elleri kelepçeli halde olay yerinden bir otomobille kaçmayı başardı. Polisin takibi sonrası otomobiliyle kaza yapan Erkan A. araçtan inerek yaya olarak kaçtığı sırada ayaklarından vurularak etkisiz hale getirildi.

KAFES-28 OPERASYONUYLA YAKALANDI

Kısa bir süre sonra tahliye olan Erkan A., hakkında İnterpol tarafından kırmızı bülten çıkartılmasının ardından geçtiğimiz Ocak ayında 11 ilde düzenlenen "Kafes 28" operasyonunda gözaltına alındı. İddiaya göre cezaevinde yine rahat durmayan Erkan A. geçtiğimiz Ağustos ayında Almanya'da yaşayan eski sevgilisinin Davide K. isimli biriyle aşk yaşadığını öğrendi.

TALİMAT TÜRKİYE'DEN

Davide K.'ye ve eski kız arkadaşına mesaj göndermek isteyen Erkan A. iddiaya göre Danimarka'daki bir cinayetten dolayı Interpol tarafından aranan Napolyon lakaplı Hasan O.'ya talimat verdi. 29 Ağustos tarihinde Davide K.'nin Köln'de Servatiusstrasse'deki ailesinin yaşadığı eve sabah saat 04.30 sıralarında kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş açıldı.

ARACA BOMBALI SALDIRI

Bu saldırının hemen ardından bu sabaha karşı Köln'ün Ostheim bölgesindeki Uta-Renn-Platz'ta park halinde duran Davide K.'ye ait lüks otomobil ateşe verildi. Araçta peş peşe patlamalar meydana gelirken olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin yaptığı inceleme ciddi bir faciayı önledi. Otomobilin lastiğine yerleştirilmiş bir el bombası tespit edildi. Bomba kontrollü bir şekilde patlatılırken araç tamamen kullanılamaz hale geldi. Davide K.'ye polis koruması verilirken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.