Korkutan haber! Kış aylarında ağaçların çiçek açması uzun vadede çevre felaketi





"TARIMSAL KITLIK OLUŞACAK"

"Ağaçların sonbahar ve kış aylarında çiçek açması alışıldık bir durum değil" diyen İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Orman Fakültesi, Orman Botaniği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ünal Akkemik, "Son yıllarda sonbahar ve kış aylarında ağaçların çiçek ve meyve açtığını sık sık görüyoruz. Bu durum iklim değişikliğinin sonuçlarından biri. Ağaçların kışın çiçek açması çok da istenilen bir durum değil. Çünkü bu çiçeklerde bir sonraki sene oluşacak meyvelerin ilk halleri. Bu nedenle sıcak havadan soğuk havalara geçtiğimde ağaçların ölmesi söz konusu. Yani önümüzdeki sene çiçeklendirme daha az olacak. Çiçeklendirmenin az olmasıyla beraber meyve miktarında de bir azalma olacak. Bu azalma bir anlamda bizler için tarımsal kıtlık demek" dedi.